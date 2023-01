Martini: “Scariolo straordinario, mai vista una gestione così”

"Teodosic è un giocatore che cambia le partite, al Pala Dozza si è accesa una luce ed era la sua. Dopo due mesi è tornato in campo. Ora resta da capire se riuscirà a tenere alti livelli per tanto tempo data l'età. La Virtus sta migliorando complessivamente, bene anche Weems e Paola che infatti sono in piena sintonia con Teodosic. Quella sintonia che magari manca ancora ad altri giocatori come Bako a cui spesso scappa la palla".