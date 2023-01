Bologna, quando toccherà ai nuovi? Zirkzee, Moro e Ferguson: 90 minuti in tre

I costi. Se Ferguson è costato relativamente poco, cioè 3.5 milioni, e Moro al momento non è costato nulla, discorso diverso per Joshua Zirkee su cui il Bologna ha investito 8.5 milioni di euro che possono diventare più di 10 con i bonus. Arrivato per fare la seconda punta al fianco di Arnautovic, con il cambio tecnico e il cambio modulo Zirkzee è finito per fare il vice dell'austriaco in un 4-2-3-1 in cui diventa difficile inserirlo. Non può fare l'esterno e non può fare il trequartista: l'olandese ha bisogno di un modulo a due punte per poter emergere ma per il momento il neo tecnico Motta, che più volte lo ha lodato, gli ha concesso pochissimo spazio. Un problema in più per il Bologna che ha imbastito un certo tipo di mercato per il 3-5-2 e ora si ritrova ad essere modellato su una difesa a quattro, con il risultato che certi acquisti faticano ad essere utilizzati. E se per Zirkzee il problema è il modulo, per Ferguson e Moro ancora non si sa, dato che erano arrivati per dare alla mediana caratteristiche diverse da quelle in rosa. Insomma, la gestione di Thiago Motta dovrà passare non solo dalla creazione di una identità e da un bottino di punti da cominciare a fare, ma anche e soprattutto dall'inserimento dei nuovi acquisti in un contesto più funzionale e rodato. Ma tempo per sperimentare non ce n'è tanto visto che già sabato c'è una partita delicata e da vincere con la Sampdoria. Quanti dei nuovi giocheranno?