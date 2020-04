Zunarelli (direttore sanitario Isokinetic): “Riprendere a giocare? Una partita è meno controllabile”

Il calcio si chiede quando potrà tornare a giocare, ma in questo caso a decidere sarà la comunità scientifica. E non sarà una decisione facile, perché ritornare in campo significherebbe anche andare incontro a rischi importanti per la salute. Su questo tema si è espresso Pierpaolo Zunarelli, ora direttore sanitario dell’Isokinetic ma con un passato importante sia al Bologna che alla Fortitudo:

“Siamo nelle mani dei medici – ha affermato al Carlino – Servono tutte le competenze del caso per prendere decisioni di questo tipo, ma confesso che se mi trovassi al loro posto non dormirei la notte”.