Zuculini: “A Bologna il momento più bello della mia carriera”

Zuculini sulla sua avventura a Bologna

Un connubio indissolubile quello tra Franco Zuculini e Joe Tacopina. Il mediano argentino arrivato a Bologna in B nel 2014/2015 con Tacopina presidente, ha poi seguito l'avvocato americano sia a Venezia che alla Spal. Per Zucu però il momento più bello della carriera resta quello in rossoblù.