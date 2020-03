Zoff: “Anche io avrei giocato, senza paura”

L’emergenza sanitaria è sempre più complessa. Le opzioni sono molteplici e le norme da seguire sono le più diversificate. Tra chi ritiene sia giusto proseguire il campionato – con le dovute limitazioni – e chi invece crede sia meglio fermarsi, dice la sua anche Dino Zoff ai microfoni de “Il Mattino”.

“Anche io avrei giocato, e lo avrei fatto senza paura. Sarei stato preoccupato come tutti, ma non più di tanto: sono consapevole che ci sono le dovute misure di sicurezza per giocare senza correre rischi – spiega l’ex portiere, che infine conclude – Domani la Figc farà una riunione straordinaria in cui deciderà il da farsi. Poi vedremo anche cosa dirà la Lega Calcio. E’ impossibile prevedere cosa succederà. E’ una situazione nuova che si evolve continuamente”.