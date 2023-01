Zirkzee: “Sto meglio. Ora vogliamo la vittoria con lo Spezia”

Ospite della puntata ottantuno di Bfc Week, magazine di Bfc Tv, Joshua Zirkzee ha risposto alle domande di Gloria Gardini in vista dell'imminente gara contro lo Spezia di domani. Dopo il pareggio con la Cremonese c'è la grande voglia di tornare alla vittoria e Zirkzee probabilmente sarà titolare:

"Sto meglio, mi sono allenato molto duramente per tornare il prima possibile e ora sto lavorando per riprendere il massimo della condizione - le sue parole - Spezia? Vogliamo vincere, stiamo preparando bene la partita e daremo il massimo per fare bottino pieno".