Zirkzee, momento no anche in Nazionale

Il Resto del Carlino oggi in edicola definisce questo suo momento come "periodo da seconda scelta": dopo avere perso posizioni con la maglia rossoblù, complice chiaramente il cambio modulo e il conseguente utilizzo di una sola punta, l'inamovibile Arnautovic, l'ultimo arrivo dal mercato per l'attacco del Bologna è diventato di fatto una riserva anche con la maglia dell’Olanda Under 21. Nel test di ieri contro il Belgio, infatti, Zirkzee è subentrato solo l'ultima mezz'ora al classe 2002 Brobbey, autore tra l'altro della doppietta che ha deciso la gara.