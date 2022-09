Zirkzee: “L’idea era giocare di fianco ad Arna, ma poi c’è stato il cambio mister”

L'attaccante prelevato dal Bayern Monaco era venuto a Bologna con l'idea di giocare di fianco a Marko Arnautović, questa era la strategia di Siniša Mihajlović, ma il cambio in panchina ha portato anche a un cambio modulo e ora per l'olandese non c'è spazio se non come vice-Arna. Di questo Zirkzee ha parlato in una intervista ai media olandesi riportata dal Corriere dello Sport Stadio: 'Mihajlovic mi voleva assolutamente e vedeva un posto per me nel suo sistema di gioco con due attaccanti - le sue parole - Adesso il nostro nuovo allenatore Motta gioca con una punta sola e quindi devo competere con Arnautovic. Non era quello previsto ma sto affrontando la cosa con pazienza, tocca a me e devo dimostrarlo. Devo abituarmi al livello della Serie A ma ho fiducia nelle cose che sto facendo".