Zhang spiega il suo attacco a Dal Pino: “La salute prima di tutto”

E’ caos calendari, litigi, frizioni, partite rinviate e non ancora programmate. La situazione ha mandato su tutte le furie il presidente dell’Inter Steven Zhang che l’altro giorno ha sferrato un duro attacco al presidente di Lega Dal Pino. Oggi il numero uno nerazzurro è stato intervistato da Gazzetta:

“Volevo far sentire la mia voce – ha affermato – E’ importante mettere davanti a tutto la salute e la sicurezza. Questa è la cosa primaria e non si può giocherellare col calendario rischiando che migliaia di persone si affollino in uno stadio. Questo tema lo sento fortissimo perché in Cina abbiamo vissuto prima questa emergenza e possiamo trasferire la nostra esperienza. Qui non si gioca, non è uno scherzo e non accettabile che si prenda anche solo il minimo rischio quando si parla di salute, servono tutte le precauzioni. Qualcuno forse non lo sa o non lo sta facendo”.