Zenga: “Giocare contro questo Bologna non è semplice. Abbiamo mostrato grande volontà”

Intervistato in conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato della sfida tra Bologna e Cagliari e del risultato maturato: “Penso che abbiamo iniziato bene la partita. Nei primi venti minuti abbiamo mostrato personalità, poi gli infortuni hanno pregiudicato la nostra prestazione. Già nel prepartita eravamo arrivati qui con diversi problemi di formazione. Giocare con dei ragazzi della Primavera contro questo Bologna non è affatto semplice. Ci tengo a ringraziare Pisacane che non si è tirato indietro, così come Lykogiannis che ha accettato di giocare fuori ruolo. Con una squadra così rimaneggiata e una difesa completamente stravolta è normale che qualcosa alla lunga paghi. “.

