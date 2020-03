Zenga disposto a tutto: “Niente vacanze, giochiamo anche ad agosto”

Dalla parte di quelli che credono sia fondamentale riprendere e terminare poi il campionato c’è di sicuro Walter Zenga, arrivato sulla panchina del Cagliari poche settimane prima dell’emergenza sanitaria. Il tecnico è molto chiaro, e nelle sue parole ai microfoni di “Radio Rai” sembra disposto a tutto pur di tornare in campo e concludere la stagione 2019/20 di Serie A.

“E’ una situazione complessa e articolata, non siamo certo in vacanza. Rincominciare il 3 maggio? Mi sembra assolutamente una data troppo vicina – spiega Zenga, che infine conclude – Non vediamo loro di tornare a giocare, ma sarà durissima. Verrà fatta una preparazione specifica dopo aver perso due mesi, ma non ci sarà il tempo per fare amichevoli. Ci si giocherà un mini campionato di 12 partite in un lasso di tempo minimo: cambieranno tutte le metodologie. Giocare in estate? La Fifa ha dato la disponibilità a prolungare il termine ultimo del 30 luglio. Secondo me così diventa fattibile: possiamo non fare le vacanze. Possiamo giocare in estate e ridurre lo stop tra una stagione e l’altra”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”