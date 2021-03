Zauri: “Sta mancando il risultato ma possiamo fare meglio. Mihajlovic? Ha già adocchiato qualche elemento”

Ospite della seconda edizione della Sportoday, il tecnico della Primavera Luciano Zauri ha parlato del momento della squadra rossoblù, reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, e dei primi passi di alcuni giocatori con prima squadra, con alcuni calciatori che in questa sosta si stanno allenando agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Si parte dal rendimento attuale:

“In queste partite è mancato soprattutto il risultato. Qualche sconfitta ha rovinato la parte iniziale del campionato, ma non posso imputare nulla ai ragazzi che hanno sempre dato il massimo. I risultati in questo momento non ci sorridono”.