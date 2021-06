Zauri: “Siamo in difficoltà, meritiamo la classifica. Roma decisiva”

Le parole di Luciano Zauri nel post gara

Altra sconfitta e playout ad un passo per la Primavera: la squadra di Luciano Zauri esce con zero punti anche dalla trasferta contro l' Inter , e ora è costretta a giocarsi le sue ultime chances di salvezza diretta contro la Roma mercoledì. Il tecnico rossoblù, al termine della partita, ha commentato così la prestazione dei suoi e il momento delicato:

"Abbiamo fatto pochi gol nelle ultime partite - ha spiegato - ma siamo riusciti comunque a creare occasioni: sarei preoccupato se non ci fossero state. Nella gara scorsa con l’Ascoli, per esempio, sono state tantissime, rigore compreso. Quando si perde però come oggi, non si può fare nulla. Siamo ancora alla pari con il Torino, credo che rispecchi il momento della squadra: c’è grande difficoltà, meritiamo la 14^ posizione in classifica, ma sicuramente questo gruppo è in grado di fare qualcosina di più. Proveremo, ovviamente, a giocarci tutto nell’ultimo scontro con la Roma, mercoledì prossimo".