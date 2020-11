Zauri: “Continuiamo a lavorare per mantenerci in forma. A Bologna mi trovo benissimo”

L’allenatore della Primavera del Bologna, Luciano Zauri, ha voglia di tornare sul campo e ha dichiarato di essere innamorato della città di Bologna e del Centro Tecnico Niccolò Galli, ormai diventata la sua nuova casa:

“La nostra quotidianità non è cambiata di molto, cerchiamo di lavorare al meglio per mantenerci in forma. Magari diamo qualche giorno libero in più, ma stiamo cercando di mantenere un’ottima condizione per farci trovare pronti. Mantenendo la settimana tipo e cercando di non cambiare molto il carico di lavoro stiamo procedendo bene lo stesso, però è anche vero che la partita è il momento più allenante che esista. I ragazzi stanno tutti bene, però chiaro che a livello fisico e mentale qualcosa manchi. Stiamo cercando di fare il massimo, consapevoli che è un periodo difficile per tutti, non solo dal punto di vista calcistico”.