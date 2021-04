Zauli: “Il Bologna è una delle squadre più piacevoli della A. Soriano? Più goleador di me”

"Non potrei dimenticarlo, ho avuto subito la sensazione di aver partecipato ad un momento raro. Era l'Inter di campioni come Vieri, Ronaldo e Seedorf. Essere protagonista in quella vittoria è stata una grande soddisfazione. Fu una stagione strepitosa e una parentesi di enorme valore nella mia carriera. Sfiorammo la qualificazione alla Champions per poi buttare via tutto nelle ultime partite pur mettendo a segno il record di punti che ancora oggi resiste".