Zara: “Servono un difensore e un attaccante. Su Lasagna e Inglese…”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Furio Zara ha parlato dell’imminente sessione di calciomercato del Bologna.

“Sarà un mercato di basso livello con pochi movimenti perchè di soldi non ce ne sono – ha affermato – Il Bologna ha bisogno sicuramente di un centrale e di un centravanti. Si parla di Lasagna, è un buon giocatore e nel giro della Nazionale, ti migliora ma non è un goleador, non sposta gli equilibri ma risolve il problema della punta. Problemi evidenti in difesa, Mihajlovic sta provando a rimediare ad esempio schierando Tomiyasu ma non funziona. Mi piacerebbe vedere un difensore di livello ma, visto il tipo di mercato, la vedo dura “.