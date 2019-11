Zara: “Le assenze non possono essere un alibi. Squadra mediocre”

Intervistato da Sport Today, il giornalista Furio Zara ha parlato della situazione del Bologna, dopo il pareggio maturato ieri: “È certificato che avere Mihajlovic in panchina è tutta un’altra cosa. Il tecnico ha chiesto però che questo non diventi un alibi. Si deve ragionare su ciò che si può fare in campo. Il Bologna in questo momento è in difficoltà. Non si fa apprezzare dal punto di vista tecnico e l’involuzione è evidente. 10 gol subiti nelle ultime 4 sono troppi. In più è evidente che il salto di qualità debba essere rimandato ancora. La classifica è simile al Bologna di Inzaghi e deve fare i conti con questi risultati negativi”.

