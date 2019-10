Zara: “Mi giocherei la carta Svanberg a centrocampo. Mihajlovic? Ha già vinto”

Intervistato da Sport Today, Furio Zara ha parlato del ritorno di Mihajlovic ad allenare il Bologna e la possibilità di vederlo in panchina: “Non so dirti cosa farà il Bologna sabato contro la Juventus, ma Mihajlovic ha già vinto. Il fatto che possa dirigere gli allenamenti, andare in ritiro con la squadra e potenzialmente in panchina, lo rendono già vincitore. Mi auguro che possa sedere in panchina. Il fatto che la sua presenza dipenda dal meteo, ci fa pensare quanto possiamo gestire liberamente la nostra vita in salute. Anche se non sarà presente, sarà lui a decidere, ne sono convinto. Per lui tornare a dirigere gli allenamenti è fantastico, ma anche per la squadra non è da meno. Penso che dia molta forza e convinzione ai giocatori.”

