Zara: “Merito di Mihajlovic raggiungere la salvezza senza problemi”

"Raggiunta per inerzia, probabilmente bastano 40 punti. Mihajlovic ha compiuto la missione, obiettivo di 52 di Saputo non raggiunto. Sconfitta del Benevento deve far riflettere la dirigenza sannita, parole del presidente di basso livello, vergognose. Ci sono tante letture sull'episodio del rigore, ma non sono cose che fanno bene al calcio italiano. In questi casi si buttano troppe polemiche nello stesso calderone, e non se ne esce più".