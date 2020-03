Zara: “Il calcio italiano non sa gestire le situazioni di emergenza”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Furio Zara ha detto la sua sull’attuale blocco della Serie A, con le ultime giornate giocate a singhiozzo e il rischio porte chiuse per le prossime: “Giustamente ci sono diverse soluzioni che il sistema calcio sta studiando. In questo momento servirebbero chiarezza ed uniformità, cosa che la Serie A non sta dando al campionato. Credo che la soluzione più logica e semplice sarebbe tutta la Serie A a porte chiuse. Andando a recuperare le partite già rinviate a metà maggio. Il calcio italiano sta dimostrando la sua pochezza, i presidente di Serie A fanno solo il loro interesse e a rimetterci è tutto il sistema. Le porte chiuse sarebbero la soluzione più semplice ed uniforme da applicare. La dirigenza della Serie A si è dimostrata incapace di gestire un’emergenza come questa”.

