Zara: “Il Bologna cederà due giovani. Arnautovic? Non capisco il senso”

Le parole di Furio Zara a Sportoday

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto Furio Zara per commentare il possibile mercato in entrata e in uscita del Bologna . Ecco le sue parole:

"Tutte le società saranno costrette a cedere per ragioni di bilancio, Bologna compreso. I giovani che possono partire sono Tomiyasu e Schouten che sono ottimi giocatori, prospetti interessanti e hanno mercato. Se non dovessero partire loro, andranno via altri due. Mi spiacerebbe molto se partissero perché è su di loro che si deve costruire il Bologna e cercare di fare il salto di qualità, ma purtroppo il contesto sociale ed economico è questo. Quindi che non ci vengano a raccontare che terranno i giovani".