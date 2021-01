Zara: “Ieri buon punto, ma il Bologna lotterà fino alla fine per salvarsi. Sul mercato…”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Furio Zara ha commentato il pareggio a reti inviolate del Bologna al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“E’ un buon punto. Allunga la striscia positiva e consolida la classifica. Sono d’accordo con Mihajlovic quando dice che con più cattiveria si poteva vincere. La Fiorentina si è vista poco, si è resa pericolosa solo nei primi minuti e in quelli finali. C’è rammarico per non aver concretizzato le occasioni, ma non si può sempre vincere. E’ un ottimo pareggio anche perchè poi si torna a giocare subito mercoledì. Le prossime sfide contro Udinese e Genoa saranno fondamentali”.