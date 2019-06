“Questo è il momento decisivo del mercato, il Bologna si sta muovendo bene. Ora le squadre devono fare le mosse giuste: io credo che stupirà uno come Muriel all’Atalanta ad esempio: è finora l’acquisto che mi stimola di più, ma anche Ramsey. In questo momento comunque non c’è una squadra che si è mossa meglio delle altre”.

Scheda 1 di 4