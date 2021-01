“E’ un campionato strano, ci fa scoprire delle piacevoli sorprese e ci smonta delle certezze. Nel complesso è andata bene visto il nostro risultato sabato, aspettiamo la Samp, che vincendo creerebbe una frattura in classifica, oppure se dovesse vincere lo Spezia ci raggiungerebbe a 17 punti. Il Bologna per sua fortuna non è inferiore ad altre squadre che lottano per retrocedere, ma bisogna vedere come gestirà questo momento delicato”.

Scheda 1 di 6