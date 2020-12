Zara: “Mihajlovic l’anno prossimo non allenerà il Bologna. Salvezza? Dico che…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Furio Zara per commentare il momento negativo del Bologna e la pesante sconfitta di ieri contro la Roma:

“Il ritiro è l’unica soluzione, il Bologna sta scivolando in un territorio dove ogni cosa diventa un equivoco e dove lo strappo tra Mihajlovic e società mi sembra ormai definitivo. Non vedo i presupposti per ricomporre un rapporto, perché dal punto di vista professionale Saputo e Mihajlovic vanno i due direzioni opposte”.