Zara: “Cagliari più temibile del Napoli. Mihajlovic? Tra lui e la società rottura insanabile”

Intervenuto nell’edizione pomeridiana di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Furio Zara ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna dopo l’ottimo successo sulla Lazio:

“Vittoria fondamentale. Arriva in un momento delicato, dietro corrono – ha afermato – +10 che consente di stare tranquilli. Merito del Bologna, è vero che alla Lazio mancava qualche pedina, ma è vero anche che è una squadra molto più forte dei rossoblù. Sugli scudi i vari Sansone e soprattutto Skorupksi, non solo per il rigore parato. Tante volte ne ho sottolineato gli errori, ma stavolta è stato decisivo. Rimane comunque un portiere normale a mio modo di vedere. E’ uno specialista dei rigori, avendolo parato non solo a Immobile ma anche a Ibrahimovic“.