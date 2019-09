Zara: “Bologna ridimensionato. Manca un finalizzatore.”

Intervistato da Sport Today, Furio Zara ha parlato di Udinese-Bologna: “Dopo un avvio di stagione super il Bologna si è ridimensionato. La partita il Bologna avrebbe potuto pareggiarla, ma non è riuscita ad incidere. La tenuta fisica rossoblu è stata pessima, la squadra ha accusato la fatica. Poi la partita da dentro-fuori per il tecnico avrà dato motivazione extra all’Udinese. La squadra era slegata nei reparti, non c’erano le spaziature in campo e il risultato è stato pessimo. Il Bologna ha avuto forse anche un approccio sbagliato e nei 90 minuti è stato inconcludente. Non ci ha mostrato quel bel gioco che nelle prime di campionato c’ha fatto sognare.”

Scheda 1 di 5