Zara: “Bologna penalizzato col Milan. Napoli? Partita dura, ma se la gioca”

"Il Bologna è stato penalizzato, il rosso a Soumaoro è stato eccessivo e preso di fretta da un arbitro che non ha avuto la pazienza di aspettare due secondi in più anche per un ipotetico controllo Var. Il grande Liedholm diceva che si gioca meglio in dieci contro undici e alla fine abbiamo visto il miglior Bologna dell'anno. Prestazione? C'è stata organizzazione, compattezza, pensiero di squadra e da squadra. Onore al merito".