Zara: “Bologna in ritardo di condizione. Dominguez? Oggetto misterioso”

Del momento del Bologna dopo la sconfitta con la Juve e in vista di Marassi ha parlato a E’Tv Furio Zara del Corriere dello Sport:

“Il Bologna non ha lasciato una bella immagine e nemmeno per colpa sua, il divario con la Juve era troppo ampio e si è visto – ha affermato – Poi c’è stato il rigore regalato alla Juve che ha incanalato ancora di più la partita. Il Bologna mi è parso in ritardo di condizione, ha giocato sotto ritmo. Denswil? Ha commesso tanti errori, non solo sui gol ma nelle letture di gioco e nella postura”.