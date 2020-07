Zara: “Il Bfc ha raggiunto i propri obiettivi. Prossimi mercati al ribasso”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Furio Zara ha discusso della stagione del Bologna e di cosa aspetta il futuro dei rossoblu. Si sono analizzati i protagonisti del match di ieri e del loro potenziale per la prossima stagione. Ecco le parole del giornalista di Stadio.

“A me Barrow piace tantissimo, è la stella di questo Bologna. Sa fare molte cose, non tutte benissimo, ma lascia intendere di avere ampi margini di miglioramento. Mi piace l’investimento fatto dal Bologna, può ancora crescere tanto. Sa fare gol ma anche assist. Un giocatore del genere fa bene al Bologna, è la base per far crescere tutti gli altri”.