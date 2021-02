Zara: “Allontanati i fantasmi, ora il Bologna ritrova serenità. Miha? Potrebbe non rimanere”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Furio Zara ha analizzato l’importante vittoria per 0-3 del Bologna al Tardini di Parma. Ecco il suo commento:

“Contro il Parma il Bologna ha ottenuto una vittoria pesantissima e ha allontanati i fantasmi. Ora i rossoblù possono affrontare con più serenità le prossime gare. La squadra di Mihajlovic ha vinto 3-0 ma poteva farne almento il doppio, i ducali sono stati imbarazzanti per lunghi tratti. Ora sarà importante replicare questa prestazione contro il Benevento. Ci sarà voglia di rivalsa da entrambe le parti: il Bologna meritava di vincere all’andata per la mole di gioco, ma un errore di marcatura di Hickey in difesa condannò i rossoblù. Nei campani, invece, Inzaghi avrà voglia di rivincita dopo l’esperienza negativa a Bologna”