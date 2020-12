Zara: “La questione della talpa sembra un film di Topolino, su Barrow e Tomiyasu…”

“La mancanza di vittorie contro le big non è un problema solo del Bologna ma dell’intera serie A, ma è una classifica divisa in due. Basti pensare alle prime che hanno perso solo tra di loro in scontri diretti, quindi perdere contro l’Inter ci sta, soprattutto visto il periodo di forma dei nerazzurri. Bravo Skorupski che ha fatto alcune belle parate, c’è anche un rigore su Lukaku. La fisicità del belga è decisiva in area di rigore in occasione del gol, ma non mi piace soffermarmi sugli episodi arbitrali: il Bologna è stato inferiore all’Inter e ha meritato di perdere”.

Scheda 1 di 7