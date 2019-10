Zanda: “Il Bologna va rispettato. Mi aspetto turnover per il Cagliari

Intervistato da Sport Today, Luca Zanda ha parlato del Cagliari, prossimo avversario del Bologna: “Il Cagliari in questo momento è la rivelazione del campionato. In Sardegna ce lo aspettavamo, il presidente Giulini ha investito tanto, la plusvalenza di Barella è stata completamente utilizzata per comprare giocatori utili a fare il passo in avanti. Personalmente penso che quest’anno sia l’anno che il Cagliari possa fare il campionato di vertice insieme alle grandi e lottare per traguardi importanti. Si è data continuità al progetto e risorse, ora servono i risultati. Gli acquisti di Nandez e Nainggolan, specialmente quello dell’uruguaiano, sono pietre importanti nella crescita della squadra.”

Scheda 1 di 3