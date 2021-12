Zaki riceve la maglia del Bologna: “Grazie, ora sento davvero il Natale”

Il Bologna dona a Patrick Zaki la maglia rossoblù

Patrick Zaki, da poco scarcerato in Egitto, è tifoso del Bologna. Subito dopo la sua scarcerazione di settimana scorsa ha immediatamente esclamato la sua fede rossoblù con un 'Forza Bologna' ripreso da tutti i media nazionali. In attesa di poterlo vedere in città, Mihajlovic e il Bologna hanno promesso una giornata a Casteldebole e una allo stadio per una partita di Serie A, a Patrick è stata donata una maglia rossoblù ufficiale con il numero dieci e gli autografi della squadra.