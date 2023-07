Zaki libero: “Ti aspettiamo al Dall’Ara”

E' di ieri la notizia della grazia concessa dal presidente egiziano Al Sisi, Zaki è libero dopo che si era temuto per una condanna a 3 anni. Invece tutto è bene quel che finisce bene e ora Patrick, che si è laureato con l'Unibo qualche settimana fa, potrà finalmente tornate. Il tweet del Bologna dice tutto: «Che notizia meravigliosa! Patrick, ti aspettiamo al Dall’Ara». Poi i famigliari in attesa del suo rilascio a Nuova Mansura, con l'avvocato Samweil Tharwat, che ha dichiarato all’Ansa: «Se Dio vuole, tornerà a casa già oggi». Felicità anche dal mondo accademico con il rettore Giovanni Molari «la notizia ci colma di gioia», le sue parole «è un momento di insperato sollievo e di grandissima felicità per tutta l'Alma Mater. Speriamo sia la fine di oltre tre anni di attese e di speranze deluse».