FOTO – Zaki accolto a Casteldebole: “Sono molto felice. Il Bologna? Un grande campionato”

Un sollievo è stato poter seguire i risultati del Bologna durante la prigionia, anche perché spesso la squadra di Thiago ha regalato gioie: "All'inizio ero un po' preoccupato, ma l'ultimo campionato è andato benissimo e rispetto molto il mister. Arnautovic? Non volevo vedesse che abbiamo lo stesso numero di maglia - scherza Zaki - E' stato bello incontrarlo ed era molto felice per me". Zaki è sempre stato seguace del Bologna, quando non poteva seguire si faceva raccontare partite e risultati dai famigliari: "Prima che mi imprigionassero avevo comprato i biglietti per Bologna-Juve del 2020, ma ora spero di esserci contro il Milan il 21 agosto. Ringrazio tutti per la vicinanza, mi hanno raccontato di un banner ‘Giustizia per Zaki’: mi ha permesso di resistere".