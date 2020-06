Zaccheroni: “Riprendere una forzatura. Bologna? Sarà pronto”

Non pienamente convinto della ripartenza Alberto Zaccheroni, consapevole però che in gioco c’era la sopravvivenza del calcio. Di questo e del Bologna l’ex commissario tecnico del Giappone ne ha parlato al Carlino:

“Mi sembra che ripartire sia una forzatura – ha affermato – C’è gente un po’ troppo disinvolta e non siamo ancora fuori da questa situazione, non siamo ancora a contagi zero. Ad ogni modo capisco benissimo che cosa c’è dietro. Ci sono ingaggi ai giocatori che sono stati sottoscritti pensando a incassi che rischiano di saltare, soprattutto quelli dei diritti tv”.