Repubblica – Zaccheroni: “L’anno del Bologna non arriva mai, la piazza merita il salto di qualità”

Intervistato da Repubblica, l’ex allenatore rossoblù Alberto Zaccheroni ha parlato del momento del Bologna, club che ha allenato per solo 12 partite nell’anno dopo il fallimento ma che non ha mai smesso di seguire con affetto. Il tecnico si interroga sulle ambizioni del club, auspicandosi un ritorno tra le prime della classe:

“E’ capitato l’anno della Sampdoria, del Sassuolo, ma l’anno del Bologna non arriva mai. Lo dico con spirito costruttivo, non di critica, mi spiace non vedere Bologna fare il salto di qualità che merita. Mihajlovic prima del covid era partito bene, si era presentato con un miracolo a Milano, catturando subito i giocatori. Ma poi non si è andati oltre, è così da vent’anni”.