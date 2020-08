Zaccarelli: “Saputo sa dove andare, Cairo è più ondivago”

Parte con un parallelismo tra Urbano Cairo e Joey Saputo l’intervista di Renato Zaccarelli al Carlino, doppio ex della sfida di domani tra Bologna e Torino che chiude la stagione 2019/2020:

“Penso che Saputo non porterà il Bologna in Europa in tempi brevi, ma ha un’idea di dove andare, Cairo invece è stato più ondivago e ogni volta deve ripartire daccapo. Pensate che se il Toro perdesse domenica e il Lecce vincesse la distanza tra le due squadre sarebbe solo di un punto…”.