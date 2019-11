Zaccardo: “Bologna, l’Europa ti aspetta, prima però una salvezza tranquilla”

Intervistato il Resto del Carlino, Cristian Zaccardo ha parlato della Nazionale di Mancini: “Che il talento ci fosse lo sapevamo. Bisognava dare la possibilità a questi ragazzi di crescere sbagliando, serviva fornire l’occasione per dimostrare il loro talento. Un’ottima cosa in prospettiva è che tanti ragazzi abbiano avuto la possibilità di assaggiare l’Azzurro. Inoltre dieci vittorie consecutive penso sia il massimo che si potesse chiedere a Mancini. Ora bisogna vedere con test di difficoltà maggiore. Penso che l’Italia debba puntare ad arrivare in fondo all’Europeo”.

