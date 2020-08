Wyscuot Team of the season Serie A: due bolognesi nella top degli Under 21

Under 21

Wyscout ha stilato le sue formazioni tipo dell’ultima stagione dei cinque grandi campionati europei. Una assoluta e una degli Under 21: non si tratta di scelte editoriali ma di un indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.

L’indice di Wyscout ha premiato il lavoro svolto dai rossoblu in materia di giovani. Nella formazione tipo dell’Under 21 sono infatti due i rossoblu presenti, entrambi acquistati questa stagione. Il primo è il bomber del Gambia, Musa Barrow, il secondo è invece il samurai giapponese Takehiro Tomiyasu. Dato che fa del Bologna la squadra maggiormente rappresentata, insieme al Milan, nella Top 11 dei giocatori Under 21.

Formazione (4-4-2): Donnarumma (Milan); Tomiyuasu (Bologna), Milenkovic (Fiorentina), De Ligt (Juventus), Hernandez (Milan); Kulusevski (Parma), Tonali (Brescia), Locatelli (Sassuolo), Kluivert (Roma); Barrow (Bologna), Chiesa (Fiorentina).