Wome: “A Bologna volli tornare da Zeman, ma la partita di Napoli…”

Le parole di Pierre Wome

In una intervista a Tmw, l'ex rossoblù Pierre Wome ha svelato un retroscena relativo ai suoi tempi trascorsi in rossoblù. Il camerunense ha sempre avuto un grande rapporto con Zeman, proprio quando era a Bologna ci fu la possibilità di tornare con il boemo, ma alla fine non se ne fece nulla:

"Zeman mi volle alla Roma dalla Lucchese, mi piaceva tantissimo - le sue parole - Poi le nostre strade si sono divise e ho fatto di tutto per tornare. Nel 2000 viene ingaggiato dal Napoli e io sono al Bologna e mi propongo. Poco dopo ci sarebbe stato Napoli-Bologna e proprio Zeman mi disse: 'Se fai una grande partita di prendo con me'. Finì 1-5 per noi e segnai con un gran tiro da lontano e qualche settimana dopo Zeman venne esonerato forse anche per quella partita".