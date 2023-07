Winterling: “Molto soddisfatti per i 13mila abbonati. Saputo e Fico Arena? Avremo maggiori possibilità”

Ospite della puntata settimana di Bfc Week, magazine di Bfc Tv, è stato Christoph Winterling, responsabile marketing del Bologna. Tra stadio Dall'Ara, riqualificazione per il 2027, stadio temporaneo a Fico, ritiro a Valles, abbonamenti e Saputo nuovo sponsor, il dirigente ha tracciato un bilancio dell'estate rossoblù in attesa che parta ufficialmente, e in campo, la nuova stagione: