Weems: “Virtus, con Valencia serve la curva”

"Sarà una gara molto dura e avremo bisogno del calore dei nostri tifosi. I nostri avversari sono una squadra che è tra le favorite per chiudere questa prima fase al primo posto. Anche loro in questo inizio di stagione hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni, ma questo non gli ha impedito di mettere in campo una difesa molto forte. Noi dovremo scendere in campo tenendo molto alta la concentrazione per ridurre al minimo gli errori. Ci servirà, anche, il sostegno del nostro pubblico, ma su questo aspetto non ho alcun dubbio. I tifosi ci saranno e si faranno sentire"