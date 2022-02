Fuochi: “Fare bottino con Spezia a Salernitana. V ed F? Ecco come la penso”

Vince Hunter, Luca Gandini Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Segafredo Virtus Bologna Eurosport Supercoppa 2020 - Final Four - Semifinale LBA Legabasket 2020/2021 Bologna, 18/09/2020 Foto L.Canu / Ciamillo-Castoria

“Brindisi ha ceduto alla Virtus in due circostanze di misura, una squadra che è stata finora pericolosa e che lo sarà anche domani a Pesero, anche perché e arrivato un nuovo giocatore in area. Non a caso ha fatto due finali di Coppa Italia ed è abituata alle zone alte della classifica.”