Pallavolo Bologna, Simone: “Stupendo vedere Bologna in A

La pallavolo di Serie A torna a Bologna: anzi, a San Lazzaro, proprio in quel PalaSavena che aveva ospitato l’ultima stagione in A della Zinella nel 2009-2010.

Convocato come commentatore tecnico all’esordio casalingo della Geetit c’era invece Alessio Simone, allenatore dell’ultima serie A femminile in terra felsinea, “Volley 2002 Forlì Bologna”, nella stagione 2012-2013; dopo tale esperienza nel massimo campionato, Simone è stato per tre anni il vice allenatore dell’Imoco Conegliano, lo squadrone pigliatutto che da anni domina la scena dell’A1 femminile, conquistando due Scudetti, un mondiale per club, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.