Pallavolo Bologna, Geetit che inizio! 2-3 a Brugherio

Inizio con il botto per la Geetit Pallavolo Bologna

L’esordio in A3 della Geetit Pallavolo Bologn a termina come meglio non si poteva immaginare.

Successo in trasferta per 2-3 a Brugherio, contro la finalista playoff dell’anno scorso. Mattatori Maretti con 20 punti e Bonatesta con 17, l’allenatore Asta si gode il primo successo. Nonostante un secondo set che avrebbe potuto complicare le cose, annullati diversi set point ai felsinei prima che Brugherio vincesse il parziale 28-26, la Geetit ha ritrovato la rotta nel terzo anche se è dovuto arrivare al tiebreak per avere la meglio degli avversari. Anche il quarto parziale poteva essere una mazzata per proporzioni, 25-14, ma la squadra di Asta ha ritrovato lucidità e mentalità per portare a casa una preziosissima vittoria. Il tutto con ampi margini di miglioramento.