Voci sui nuovi attaccanti, tutto un bluff?

Continua a moltiplicarsi il numero di attaccanti accostati al Bologna nelle ultime ore, Gustavo e Kalinic vanno ad aggiungersi a Defrel e Kouamé come papabili nuovi rossoblu. La dirigenza emiliana smentisce seccamente però le voci: davanti i felsinei sono al completo, Destro, Santander e Palacio saranno i centravanti rossoblu.

Il Resto del Carlino, ipotizza allora che questi accostamenti siano stati introdotti per scatenare una gara al rilancio tra le altre pretendenti. Nell’edizione odierna del quotidiano ci si chiede se queste voci non servano per forzare la mano alle altre pretendenti, con Atalanta, Fiorentina e Sassuolo le dirette interessate.