Viviano: “Vicino a Sinisa, lui e il Bologna ne usciranno”

Dopo l’annata a Ferrara, Emiliano Viviano è rientrato momentaneamente allo Sporting di Lisbona prima di rescindere il contratto, ora è libero ma non potrà firmare prima di gennaio con una nuova squadra. Nel frattempo si allena con la Sampdoria in attesa del futuro. Il portiere è stato intervistato da Tmw, con una domanda anche su Sinisa Mihajlovic:

“Conoscendo Mihajlovic sono più preoccupato per la malattia – ha affermato Viviano – Lui è nato combattente, ha sempre lottato per guadagnarsi le cose ed è una delle persone che stimo di più in assoluto. Anche per questo motivo ero andato allo Sporting. Sono convinto che ne uscirà come tutto il Bologna”.