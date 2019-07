Viviano: “Stima infinita per Sinisa, la leucemia avrà paura…”

Non sarà facile…per la leucemia. Emiliano Viviano, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della situazione che ha coinvolto Sinisa Mihajlovic, ma per l’ex portiere rossoblù – in maniera scherzosa – la preoccupazione è per la malattia, la quale avrà a che fare con la tempra serba del tecnico rossoblù.

“Ho mandato un messaggio a Sinisa – ha ammesso Viviano – Per lui ho una stima infinita e conosco la situazione, ma per come si è presentato in conferenza sono più preoccupato per la leucemia che per lui”, ha scherzato il portiere.